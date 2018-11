Região do aeroporto de Congonhas tem trânsito complicado

A região do Aeroporto de Congonhas registra trânsito lento e complicado,no sentido bairro e centro, com mais de 3,5 km de congestionamento, segundo a assessoria da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Desvios no trânsito na região de Congonhas O local do acidente A repercussão da tragédia no mundo Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM Quem são as vítimas do vôo 3054 Opine: o que deve ser feito com Congonhas? As histórias das vítimas da tragédia Até ás 16 horas desta quinta-feira, 17, a CET recomendava utilização de caminhos alternativos, devido à queda do Airbus da TAM na Avenida Washington Luis, próxima ao aeroporto. Na expressa, há lentidão da Avenida João Julião da Costa Aguiar até o viaduto da Água Espraiada.A pista da Washington Luiz constava como interditada, segundo a CET, mas foi liberada às 16 horas. Acidente No maior acidente da história da aviação brasileira, um Airbus A320 da TAM vindo de Porto Alegre derrapa na pista do Aeroporto de Congonhas, atravessa a Av. Washington Luís e se choca com um prédio e com um posto de gasolina, causando explosão e incêndio. Pelo menos 190 pessoas morrem, entre passageiros, tripulantes e funcionários do prédio.