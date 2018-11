Região do acidente tem IDH alto e população em declínio

A região do acidente com o vôo JJ3054 da TAM, Avenida Washington Luiz com Rua Otávio Tarquínio de Souza, fica num bairro de São Paulo chamado Vila Congonhas. Para a Prefeitura de São Paulo, ela faz parte do distrito do Campo Belo, área de 8,8 km² com população de 67.247 habitantes, segundo estimativas de 2005, e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,72, o que a coloca entre as áreas nobres da cidade neste quesito. Veja também: Empresário paulistano competiu na S. Silvestre Morte de 4 da mesma família comove Birigüi Empresário queria abrir empresa em Angola Passageiro antecipa vôo e morre em acidente Irmãs queriam assistir a filme de Harry Potter Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Os piores desastres aéreos do Brasil A cronologia dos acidentes em Congonhas Conheça o Airbus A320 Galeria de fotos Assista a vídeos feitos no local do acidente O quarteirão da Washington Luís é uma área de Centralidade Polar de acordo com o novo zoneamento da cidade, o que significa a convivência de atividade comercial e residências numa área de grande movimentação de trânsito. Logo atrás do prédio atingido pela aeronave, no entanto, começa uma zona estritamente residencial que mais adiante ganha o nome de Parque Colonial. Seguindo a tendência geral das áreas mais centrais da capital paulista, o distrito do Campo Belo tem perdido em densidade populacional nos últimos quinze anos. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Planejamento, em 2005, a densidade era de 76,41 habitantes por hectare, contra 88,58 habitantes por hectare em 1992. De acordo com os técnicos, o fenômeno de "periferização" ocorre na maioria dos distritos da cidade, exceto aquelas nas bordas do município, que apresentam tendência inversa. No entanto, neste mesmo período, a Subprefeitura de Santo Amaro ao qual o distrito do Campo Belo está subordinado, teve aumento de população - 222.010 habitantes. Embora bairros como Campo Belo e Brooklin Paulista sejam valorizados, os moradores de áreas mais próximas ao aeroporto como a Vila Congonhas e o Parque Colonial vivem às voltas com o barulho e o medo de se envolverem em acidentes como o do vôo 3054 e o do 402, também da TAM, que caiu no bairro do Jabaquara, há quase 11 anos. Em entrevista à rádio CBN no início da tarde desta quarta-feira, diversos moradores reclamavam que gostariam de deixar a região se pudessem, mas enfrentam a desvalorização dos imóveis, o que dificulta a venda.