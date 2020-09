Região da Cracolândia, no centro de SP, tem novo tumulto nesta quinta-feira

Um confronto entre usuários de drogas e a polícia causou tumulto na região da Cracolândia no fim da tarde desta quinta-feira, 24. De acordo com a Polícia Militar, um homem atirou rojões em um posto policial que fica no Largo Coração de Jesus, perto da Estação Júlio Prestes. A partir daí, houve tumulto. Não há registros sobre detidos e feridos.

A PM não confirma que o usuário atirou rojões no posto em represália à prisão de um suspeito que iria distribuir drogas na cracolândia nesta quarta-feira. Com ele foram apreendidos maconha, cocaína e dinheiro. O Estadão aguarda posicionamento da Secretaria de Segurança Pública e da Guarda Municipal.