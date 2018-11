Região da Barra Funda é líder em mortes no trânsito de São Paulo, aponta estudo

A região da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, é a líder em mortes no trânsito da capital. Perdizes, na zona oeste, tem a menor proporção da cidade. Isso representa uma desigualdade de 25 vezes. É o que aponta o Mapa da Desigualdade de 2018, publicado nesta quarta-feira, 28, pela Rede Nossa São Paulo, com dados referentes ao ano passado. O estudo apresenta os números por distrito e revela a diferença ("desigualtômetro") entre o melhor e o pior índice da capital.

Enquanto o índice da Barra Funda é de 44,9 acidentes fatais de trânsito por 100 mil habitantes, em Perdizes essa proporção é de 1,7 morte. O valor da Barra Funda é sete vezes superior à meta estipulada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que em 2017 fixou a taxa de 6 mortos a cada 100 mil habitantes.

O Mapa da Desigualdade é uma publicação divulgada desde 2012. O levantamento traz dados sobre os 96 distritos em relação a 53 indicadores nas áreas da administração pública. Utilizando fontes públicas e oficiais, o Mapa contribui para a elaboração de políticas públicas com o objetivo de reduzir desigualdades em São Paulo.

O coordenador da Rede Nossa São Paulo, José Américo Sampaio, diz que a diferença pode ser explicada com base no perfil de cada distrito. A Barra Funda é uma região com vias expressas de carro, que atingem uma velocidade mais alta, enquanto Perdizes é uma região residencial com pouco comércio e ruas onde os veículos rodam com velocidade mais reduzida. Embora os dados do Mapa não apontem uma causa, ele afirma que há algumas hipóteses que ajudam a apontar as causas.

"A Barra Funda tem número de carros e transporte coletivo muito superior ao distrito de Perdizes. É um eixo de deslocamento de massa na cidade. Também tem uma concentração muito grande de empregos, então há um deslocamento muito grande de gente principalmente nos horários de pico, às 9 horas e às 18 horas. Além disso, a Barra Funda também concentra muitas baladas, teatros e casas de show", diz Sampaio.

O distrito da Barra Funda também lidera em número de empregos. Na região, há 59 postos de emprego formal para cada 10 habitantes em idade ativa (idade maior ou igual a 15 anos). Em Cidade Tiradentes, são apenas 0,2 posto de emprego formal para a mesma proporção. A desigualdade é de 246 vezes. O dado revela que há uma forte concentração de postos de trabalho na região central da cidade na relação com as áreas periféricas.

Nos últimos cinco anos, entre 2013 e 2017, o "desigualtômetro" - ferramenta usada no Mapa da Desigualdade para comparar a distância entre o melhor e o pior índice - apontou piora em indicadores de saúde, segurança no trânsito e cultura. A maior variação ocorreu em relação aos leitos hospitalares, onde a desigualdade chega a 334% entre o melhor e o pior distrito. No distrito da Bela Vista, na região central, para cada mil habitantes, há 48 leitos hospitalares públicas e privados disponíveis. No distrito de São Rafael, há zero opções a cada mil residentes. A desigualdade entre os distrito é de 1.251 vezes.

O desigualtômetro aponta piora ainda em relação a acidentes com bicicleta e mortes no trânsito entre 2013 e 2017. A diferença entre o melhor e pior distrito no que diz respeito a acidentes bom bicicleta se ampliou nesse período, variando 147%. A desigualdade também piorou (66%) em relação às mortes no trânsito, distanciando os distritos com mais e menos mortes no trânsito.

Ao analisar números dos últimos cinco anos em relação a 53 indicadores da administração pública, o Mapa permite diagnosticar as desigualdades no primeiro ano da gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) - em 2013 - com o primeiro ano da gestão João Doria (PSDB) - 2017. Segundo Sampaio, porém, nos últimos 5 anos a desigualdade entre os distritos da capital se manteve estagnada. "É uma desigualdade estrutural que não tem apresentado variações significativas no que diz respeito ao contexto geral da cidade. Tem uma desigualdade séria, grave, profunda e estrutural que a gestão municipal não tem conseguido resolver nos últimos anos", afirma o coordenador da Rede Nossa São Paulo.

Sampaio destaca, porém, o que piorou e o que melhorou em relação às áreas específicas. Na saúde, por exemplo, comparando 2013 e 2017 é possível perceber uma redução da desigualdade nos temas da mortalidade infantil, pré-natal insuficiente e gravidez na adolescência. "Esses três temas da saúde merecem um destaque positivo porque houve redução da desigualdade entre os distritos. Ou seja, quando se compara o melhor e o pior distrito, essa diferença diminuiu nos últimos quatro anos", explica.

Já em relação à cultura, por exemplo, a desigualdade entre o melhor e pior distrito da cidade aumentou. "Em relação à oferta de equipamentos culturais, em especial os centros culturais e teatros, a distância entre o melhor e o pior distrito foi aumentada nos últimos quatro anos. Teve uma desigualdade profunda. Ou a oferta aumentou na região central, que passou a ter mais equipamentos culturais do que já tinha, ou piorou em regiões periféricas, onde já era escassa essa oferta", diz Sampaio.

Veja os principais destaques de desigualdade na cidade:

Saúde

- Com relação aos leitos hospitalares disponíveis na cidade, a desigualdade também é bastante significativa. No distrito da Bela vista existem 48 leitos hospitalares públicos e privados disponíveis por mil habitantes, no distrito de São Rafael são apenas 0,03. O que representa uma desigualdade de 1.251 vezes;

- O indicador relativo à incidência de bebês com baixo peso ao nascer mostra que no distrito do Campo Belo 14% das crianças nascidas vivas no território tinha menos de 2,5 kg, enquanto no distrito do Pari, apenas 5%;

- Com relação à incidência de gravidez na adolescência, o Mapa revela que em Parelheiros 17% dos bebês nascidos vivos no território eram filhos de mães com 19 anos ou menos, enquanto no distrito de Jardim Paulista apenas 0,7%;

- Outro dado é o tempo de vida da população. Enquanto no distrito do Jardim Paulista a idade média ao morrer é de 81 anos, no distrito de Cidade Tiradentes essa idade é de 58 anos, o que representa uma diferença de 23 anos a menos de vida entre quem vive nas áreas nobres da cidade e quem reside nas periferias;

- Sobre a mortalidade infantil, o Mapa revela que no distrito do Butantã não houve nenhum caso em 2017, ao passo que no distrito de Artur Alvim foram 21 óbitos de crianças menores de um ano em cada mil crianças nascidas vivas de mães residentes;

- O indicador sobre o índice de pré-natal insuficiente também revela grandes desigualdades. Enquanto no distrito de Moema apenas 4% dos bebês nascidos vivos as mães fizeram menos de 7 consultas pré-natal, no distrito de Itaim Paulista esse índice foi de 31%;

Cultura

- Com relação ao acervo de livros infanto-juvenis, o indicador demonstra que no distrito da Consolação existem 11 exemplares de livros disponibilizados em instituições públicas para cada habitante na faixa etária de 7 a 14 anos, enquanto no distrito de Capão Redondo existem apenas 0,02 livro nas mesmas condições, o que representa uma desigualdade de 517 vezes.

- Há 36 distritos com indicador 0 - ou seja, em 1/3 da cidade não são disponibilizados livros infanto-juvenis em instituições públicas;

- Em relação ao acervo de livro para adultos em instituições públicas a desigualdade na oferta é semelhante. Enquanto no distrito da República são disponibilizados 3,01 livros para cada habitante, no distrito de Pirituba são apenas 0,01. Isso representa uma desigualdade de 588 vezes. Cabe destaque ainda o fato de em 37 distritos este indicador ser 0, o que demonstra que não existe oferta de livros para adultos em mais de um terço da cidade;

- Em praticamente metade da cidade não são ofertados equipamentos culturais para a população. Em relação à oferta de equipamentos culturais na cidade, a desigualdade é considerada significativa, em especial pelo fato de existirem déficits desses equipamentos nas regiões periféricas. Por exemplo, dos 96 distritos, em 53 não há centros culturais, casas e espaços de cultura; em 54 distritos não existem cinemas; em 60 distritos não existem museus; em 52 distritos não existem salas de shows e concertos; e, em 42 distritos não existem teatros.

Habitação

- Enquanto no distrito de Pinheiros apenas 0,8% dos domicílios são localizados em favelas, no distrito da Vila Andrade, onde fica localizada a favela de Paraisópolis, 49% dos domicílios estão nessas condições. Isso representa uma desigualdade de 605 vezes;

Violência contra a mulher

- No distrito do Jardim Paulista, foi registrada 0,55 notificação de agressão a mulher entre 20 e 59 anos para cada 10 mil mulheres nessa faixa etária; já no distrito do Jardim São Luís, foram 100 registros do mesmo tipo, o que representa um fator de desigualdade de 180 vezes;