Redução de vôos não irá acabar com crise, diz associação

Defendendo os interesses comerciais das companhias aéreas, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) alerta que não será reduzindo o número de vôos que o Brasil conseguirá sair da atual crise no setor aéreo. "Há muitos outros instrumentos que podem ser usados, como melhorar a segurança e ter um sistema eficaz", afirmou Anthony Concil, porta-voz da entidade que reúne as 230 maiores empresas aéreas do mundo, entre elas a TAM. A Iata admite que está "preocupada" com a situação do sistema aéreo brasileiro, mas se nega a identificar culpados pelo acidente ou criticar o governo. "O que vemos é que nem sempre os motivos iniciais indicados após um acidente acabam sendo os reais motivos de um desastre. Há uma tendência ao sensacionalismo cada vez que ocorre um acidente", afirma Concil, insinuando uma crítica à imprensa. "Não podemos tirar conclusões antecipadas", disse. A entidade, com sede em Genebra, garante que a TAM está dentro do programa de critérios de segurança estabelecidos pela Iata e é conhecida por sua preocupação com o assunto. Mas em relação ao governo brasileiro, Concil admite que a associação decidiu enviar há dois meses uma delegação ao Brasil para se reunir com autoridades e tentar, assim, encontrar soluções para a crise no setor. Concil, porém, acredita que ainda não seja a hora de revelar o conteúdo das conversas entre o governo e a entidade que reúne as empresas. "Estamos negociando", se limitou a dizer. Segundo ele, um dos objetivos da Iata é o de reduzir de forma drástica o índice de acidentes na América Latina. Hoje, a taxa é três vezes maior que a média mundial - de 0,6 acidentes para cada um milhão de vôos. Os índices mais graves são da África, com 4 acidentes para cada um milhão, e da Rússia, com mais de 8.