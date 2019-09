Recorrência de mortes acende alerta para motoristas de aplicativos; veja dicas de segurança

SÃO PAULO - No terceiro caso em menos de uma semana, mais um motorista de aplicativo foi morto na Grande São Paulo. Elvis Souza Leite, de 41 anos, foi enforcado com um cinto de segurança na noite desta quarta-feira, 18, em Itaquaquecetuba. O número acende um alerta para quem depende desse trabalho como fonte de renda.

Especialista em segurança, Jorge Lordello destacou medidas necessárias para que os condutores diminuam os riscos na rotina de trabalho e se previnam de casos de violência. Optar por não receber dinheiro e trabalhar somente com pagamento em cartão está entre as orientações. Veja as medidas de segurança:

Definir a área por onde pretende trabalhar;

Manter o vidro um pouco aberto e manter as portas travadas, até a confirmação do passageiro;

Evitar trabalhar em período noturno e madrugada;

Escolher não receber dinheiro, somente cartão, que é mais seguro;

Quando for solicitado por uma pessoa e no local se deparar com outra, não aceite a corrida; é melhor não arriscar;

Apoie o aparelho celular no console do carro; evite deixá-lo à mostra;

Identificar o carro com adesivos da empresa que você está prestando serviço;

O ideal é aceitar somente corridas via aplicativos; tudo que foge do profissionalismo é perigoso.

Para o especialista, é importante que os aplicativos passem a mostrar quantas pessoas irão entrar no carro, o que seria mais um elemento de segurança para o condutor.

Aos passageiros, ele lembra, é importante observar alguns pontos, para evitar situações de perigo, entre elas: