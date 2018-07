Radial Leste tem piores trechos de lentidão nesta quinta-feira

O excesso de veículos formava vários pontos de lentidão na Radial Leste, no começo da manhã desta quinta-feira, 19, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A via acumulava mais de 10 quilômetros de trânsito carregado na pista sentido Centro. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Segundo a CET, a cidade acumulava às 8 horas 76 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. A zona leste concentrava 26 quilômetros deste total. Acidentes Alguns acidentes prejudicavam o tráfego de veículos nesta manhã, além de deixar quatro feridos. Na Rua General Jardim, o motorista perdeu o controle do carro, que capotou, ocupando totalmente a via. Nas Avenidas Tiradentes e Maria Coelho Aguiar, os acidentes envolveram carro e moto. Um outro motociclista ficou ferido após bater em um ônibus, na Estrada do M'Boi Mirim. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Matilde, com 10.330 - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pistas expressa e local entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Rua Antonio Rosa - Ligação Leste-Oeste: sentido Penha, entre Rua Shuhei Uetsuka C. Furtado e Praça Franklin Roosevelt - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Jorge João Saad e Rua Taborda Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pistas expressa e local entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Rua Marcondes Salgado e Viaduto Indianópolis Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Matilde - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Rua Ulisses Cruz Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Ruas dos Patriotas e Leais Paulistanos