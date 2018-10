Radar campeão de multas registra 15 infrações por hora; veja lista dos que mais multam

As lentes da fileira de radares instalados na subida da Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, a cerca de 35 metros do viaduto da Avenida Washington Luís, na zona sul da capital paulista, flagraram um motorista cometendo alguma infração de trânsito a cada quatro minutos no primeiro semestre deste ano. São 15 infrações por hora. Ou um total de 66,3 mil infrações no primeiro semestre de 2018.

O local, uma via expressa de quatro faixas, usado como acesso de moradores das zonas norte, leste e do ABC para a região das avenidas Brigadeiro Faria Lima, Engenheiro Luís Carlos Berrini, 23 de Maio e o Aeroporto de Congonhas, é o ponto da cidade em que mais se registra desrespeito às regras de circulação.

É o segundo ano que esse ponto lidera o ranking de multas da cidade, disponibilizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) em seu site de multas, o Painel Mobilidade Segura.

No ranking de onde mais se desrespeita o trânsito, depois desse local da Bandeirantes, vêm três pontos da Marginal do Tietê: perto da Alça da Ponte das Bandeiras, no sentido Castelo Branco, na pista local, que teve 46,9 mil registros no primeiro semestre deste ano; na pista central, 28 metros depois da Ponte das Bandeiras e, por fim, também no sentido Castelo, na pista expressa, na altura do km 15.

O "top 5" do desrespeito é finalizado pelo conjunto de radares instalados na Avenida do Estado, na pista sentido Ipiranga, na zona sul, próximo à Rua Dona Ana Neri, que teve 36,1 mil multas anotadas só no primeiro semestre deste ano.

A CET afirma possuir 901 radares em operação na cidade de São Paulo. A maior parte dos equipamentos tem um sistema chamado Leitor Automático de Placas (LAP), que fiscaliza não só o excesso de velocidade, como também desrespeito ao rodízio e, dependendo do local, o avanço do semáforo vermelho ou parar sobre a faixa de pedestres.