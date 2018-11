Químico viajava sempre por Congonhas

O químico Claudemir Arriero, de 39 anos, era mais que um sobrinho para Waldemar Buzaneli, de 64 anos. "Ele era o mais próximo. Era um menino bom demais", lembra o tio. O químico é uma das 190 vítimas do acidente da TAM. Claudemir tinha dois filhos adolescentes, era casado, morava em São Paulo e trabalhava em Jundiaí. Segundo o tio, ele viajava constantemente pelo Aeroporto de Congonhas para o Rio Grande do Sul e outras regiões do País a trabalho. "Quando vi o acidente pela TV logo pensei nele, porque ele está sempre viajando. Ele sempre vai pra lá. De madrugada, me ligaram confirmando", disse Waldemar. A família do químico vive agora o trauma de ter de reconhecer o corpo. "Todo mundo está chocado demais. A gente nunca espera esse tipo de coisa", desabafa o tio.