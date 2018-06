Quedas de barreiras bloqueiam os dois sentidos da Mogi-Bertioga

A Rodovia Mogi-Bertioga ficou bloqueada nos dois sentidos, na manhã desta sexta-feira, 16, por causa de três quedas de barreiras e pedras nos quilômetros 82, 87 e 88 em Mogi das Cruzes (SP), no trecho de serra.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou às 10h51 uma faixa da Rodovia Mogi Bertioga, na altura do Km 88, da pista sentido Bertioga.

Máquinas seguem trabalhando desde a madrugada para a remoção do material depositado na pista após a queda de barreiras nos quilômetros 82, 87 e 88. Viaturas das Unidades Básicas de Atendimento e da Polícia Militar Rodoviária permanecem no local.

O desvio do tráfego no sentido São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba deve ser realizado pelas rodovias dos Tamoios (SP 099) e Oswaldo Cruz (SP 125). Já para os condutores que trafegam para Guarujá e Bertioga, o DER orienta seguir pela via Anchieta (SP 150) / Rodovia dos Imigrantes (SP160).

