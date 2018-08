Queda de usuário afeta Linha 3-Vermelha do Metrô

SÃO PAULO - A queda de um usuário do Metrô de São Paulo afetou a circulação de trens da Linha 3-Vermelha, a mais movimentada de todo o sistema, na tarde desta quinta-feira, 9. Passageiros tiveram de caminhar sobre os trilhos e houve concentração de pessoas nas estações.

O incidente, na Estação Marechal Deodoro, aconteceu às 16h42. De acordo com o Metrô, a circulação foi afetada até as 17h33. "O tempo de viagem estendeu-se além do habitual em decorrência do reflexo dessa ocorrência na circulação dos trens e estações", informou a companhia.

Como os trens ficaram parados por mais de 20 minutos, alguns passageiros chegaram a descer dos veículos e caminhar sobre a plataforma de segurança até a Estação Barra Funda. O problema também causou reflexos no acesso das estações. A Linha 3-Vermelha liga as zonas leste e oeste de São Paulo.

Por volta das 17h30, era grande a fila de passageiros que tentavam acessar as catracas na Estação Barra Funda. Até o início da noite desta quinta, ainda havia relatos de lentidão na Linha 3-Vermelha e na Linha 1-Azul.

O estado de saúde do passageiro que caiu sobre a via não foi informado pelo Metrô.