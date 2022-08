Queda de helicóptero mata dois em São Paulo

Ao menos duas pessoas morreram após a queda de um helicóptero no início da tarde desta sexta-feira, 5, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB) , o acidente aconteceu por volta das 18h40, e a aeronave onde estavam as vítimas caiu na Avenida Fernado Mendes de Almeida, no bairro Jaraguá. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O CB confirmou os dois óbitos e informou, por meio de um comunicado, que a queda aconteceu próximo a uma chácara, localizada perto de uma torre de alta tensão.

Segundo informações divulgadas pelo portal G1, e confirmadas pelo Estadão, a aeronave pertence a uma empresa que tem como sócio José de Menezes Berenguer Neto, conselheiro da XP Investimentos.

A assessoria da XP informou que, no momento do acidente, o helicóptero não estava prestando serviços para a instituição e que não havia nenhum funcionário da investidora a bordo.

Ao todo, foram deslocadas sete equipes para atuar na ocorrência, e que deixaram o local pouco antes das 22h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram localizadas duas vítimas "evidentes", mas que não foram identificadas até o momento. Também não há informações oficiais se mais pessoas estavam a bordo no helicóptero.