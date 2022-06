Queda de avião de pequeno porte deixa três mortos em Salto de Pirapora, interior de SP

A queda de uma aeronave de pequeno porte deixou três pessoas mortas no final da manhã deste sábado, 25, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião caiu em Salto de Pirapora, a 120 quilômetros da capital paulista. O acidente causou o incêndio da aeronave, que foi "totalmente consumida pelo fogo", segundo a corporação.

Atualizando oco das 11h52 Queda de aeronave de pequeno porte, Estrada Vicinal Roberto Ferraz de Souza, 1000 – (Recanto S. Manoel I e prox a Fazenda Bonanza) – Salto de Pirapora. Temos a confirmação, infelizmente, de 3 vítimas fatais carbonizadas... — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 25, 2022

Os bombeiros informaram que foram acionados para a ocorrência às 11h52. O avião caiu na estrada vicinal Roberto Ferraz de Souza, na altura do número 1000. As vítimas eram o piloto e a sua mulher, além de uma funcionária do casal. A corporação informou que as vítimas acabaram carbonizadas pelo incêndio.

Uma investigação da Polícia Civil e da Aeronáutica deve ser instaurada para apurar as causas do acidente. Não foram divulgadas informações sobre o trajeto que a aeronave realizava nem prováveis causas da queda.