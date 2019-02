Queda de árvore interdita rua na região do Morumbi

SÃO PAULO - A queda de uma árvore na noite desta quarta-feira, 20, provocou a interdição total da Rua Iupeba, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. A via dá acesso para a Avenida Giovanni Gronchi.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há previsão para o fim da interdição. Por volta das 2h45, o local continuava isolado para que o Corpo de Bombeiros cortasse e retirasse a árvore caída e, desta maneira, liberasse o trabalho da concessionária Enel para recolocação de dois postes que foram atingidos e derrubados.

A queda da árvore também atingiu um veículo estacionado no local. Um casal que estava dentro do carro sofreu ferimentos na cabeça e foi encaminhado para um pronto-socorro na região.

Quatro viaturas e 12 homens do Corpo de Bombeiros atuaram no primeiro atendimento da ocorrência. Segundo a corporação, além da queda da árvore no Morumbi, entre 19h e 20h30 desta quarta foram recebidos dois chamados para desabamentos e desmoronamentos e outros 20 para alagamentos e enchentes por conta das chuvas que atingiram a capital paulista.