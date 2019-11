Quatro caminhões se envolvem em engavetamento no trecho oeste do Rodoanel

SÃO PAULO - Um engavetamento entre quatro caminhões no trecho oeste do Rodoanel, na altura do quilômetro 10, no sentido da Rodovia dos Bandeirantes, provocou lentidão na via no início da manhã desta quarta-feira, 27.

LEIA TAMBÉM > Engavetamento no Rodoanel com 4 caminhões deixa ao menos 3 pessoas presas nas ferragens

Segundo a concessionária, todas as vítimas saíram ilesas do acidente.

A colisão aconteceu por volta das 7h30, interditando três faixas do Rodoanel, na região de Barueri.

Mesmo com a liberação total da via por volta das 9 horas, o trânsito ficou bastante complicado até as 10 horas da manhã, ainda em reflexo da colisão.

No momento não há registro de lentidão no local.