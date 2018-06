Quadrilhas aproveitam feriado e explodem agências em duas cidades do interior

SOROCABA – Criminosos aproveitaram o feriado religioso desta sexta-feira, 30, para explodir agências bancárias em Tapiraí e Vargem Grande do Sul, pequenas cidades do interior de São Paulo.

Em Tapiraí, no sudoeste paulista, os criminosos usaram explosivos para detonar os caixas eletrônicos de uma sede do Bradesco, mas o impacto das explosões destruiu também o prédio do banco. A agência era a única em operação na cidade e vai ficar interditada para reforma. Usuários do banco, entre os 8 mil moradores do município, terão de viajar para cidades vizinhas. Esse foi o sétimo ataque com explosivos à mesma agência em seis anos.

A ação aconteceu por volta de 2h30 e os bandidos dispararam em direção à base da Polícia Militar, na mesma rua, mas ninguém foi atingido. Até a tarde desta sexta, nenhum suspeito tinha sido preso.

Em Vargem Grande do Sul, de 40 mil moradores, na região nordeste do Estado, uma quadrilha explodiu uma agência do Santander. O ataque aconteceu por volta das 3h30 e assustou os moradores porque os criminosos já chegaram fazendo disparos. Testemunhas relataram ter ouvido duas fortes explosões. Ao menos dois caixas foram detonados e o bando saqueou o dinheiro.

Antes da fuga, a quadrilha ainda tentou explodir uma agência do banco Itaú, mas o alarme disparou. Eles fugiram, deixando uma ferramenta conhecida como pé-de-cabra no local. Uma parte da quadrilha entrou também na agência do Bradesco, mas não conseguiu concretizar o assalto. O valor levado da agência do Santander não foi informado. A Polícia Militar montou cerco na região, mas não prendeu ninguém.