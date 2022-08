Quadrilha usa falsos encontros para atrair vítimas para golpe do Pix em São Paulo

A Polícia Militar libertou um homem de 41 anos, que foi sequestrado no domingo, 7, e levado a cárcere na região de Taipas, na zona norte de São Paulo. Ele foi pego por uma quadrilha que utilizava um aplicativo de relacionamentos para atrair suas vítimas.

O homem havia marcado um encontro por aplicativo e virou refém do grupo, que usava uma adolescente de 13 anos para atrair suas vítimas. E a polícia conseguiu localizar o local exato do cárcere com a ajuda de outro homem, de 40 anos, que havia sido mantido refém por menos de 24 horas da mesma quadrilha.

Leia Também Polícia de SP prende quadrilha de sequestro relâmpago para roubo via Pix

"Quando essa vítima foi libertada, ela entrou em contato com a PM e colhemos todas as informações, como rua onde foi deixada, características do local onde ficou, e enquanto ia falando tudo que se lembrava, um policial experiente logo percebeu onde era a rua. Aí conseguimos rastrear a última localização do celular e dava nesta mesma rua. Então mostramos para a vítima o local e ela falou que era lá mesmo", explicou o aspirante Nemer, da PM.

Com base nas informações colhidas da vítima, a polícia fez uma incursão ao possível local do cativeiro e logo detectou cinco "olheiros", pessoas designadas para fazer a vigilância. "Nós prendemos quatro pessoas, além da adolescente que era usada como isca e foi apreendida, e lá dentro da casa estava um casal, sendo um homem e uma mulher gestante. E conseguimos libertar a vítima", conta Nemer.

O homem libertado estava machucado, pois foi torturado pelos bandidos, e em estado de choque. A PM encontrou também um simulacro de pistola, uma arma de pressão air soft, que era usada para assustar as vítimas. "Entre domingo até o resgate, os meliantes foram até a casa dele e pegaram dinheiro, joias, no apartamento dele", explica.

A mesma quadrilha tinha feito duas vítimas distintas e além do pavor e choque por tudo que ocorreu, o prejuízo foi grande. O primeiro homem que havia sido liberado, teve de fazer um empréstimo de R$ 100 mil para os bandidos. Já o segundo, que precisou ir ao médico após ser resgatado, o prejuízo calculado é de cerca de R$ 1,5 milhão, pois além do roubo no apartamento, os criminosos fizeram transações bancárias via Pix e resgataram aplicações.

O automóvel de uma das vítimas foi encontrado próximo ao local e o caso está registrado no 33º Distrito Policial, na Vila Mangalot. Nos últimos meses, esse tipo de golpe cresceu bastante no Estado de São Paulo, que teve uma alta de roubos e furtos de 9,5% e 31,4% no 1º semestre, respectivamente.