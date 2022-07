Quadrilha rouba joalheria em shopping na Grande SP; entenda onda de assaltos a lojas de joias

Uma joalheria do Internacional Shopping em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi assaltada por uma quadrilha na noite desta quinta-feira, 28. O caso ocorreu em uma loja da Vivara, conforme o estabelecimento. A quadrilha levou peças e fugiu levando dois seguranças como reféns, segundo a Polícia Militar.

O caso é mais um em uma onda de assaltos a joalherias em várias regiões do Brasil. Em alguns casos, houve até troca de tiros entre seguranças e suspeitos. Um dos atrativos desse tipo de roubo, apontaram delegados, é o alto valor dos produtos roubados e a possibilidade de usar materiais mais valiosos, como ouro e prata, como fonte rápida de dinheiro.

De acordo com a PM, um dos seguranças levado como refém do shopping de Guarulhos entrou em luta corporal com os assaltantes e conseguiu se libertar. O outro foi liberado pouco depois. Eles não tiveram ferimentos. O shoppingdiz que não houve troca de tiros dentro do empreendimento. Depois do assalto, as operações do estabelecimento foram retomadas.

A investigação seguirá em andamento com a Polícia Civil. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que policiais do 5º Distrito Policial da cidade, com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), fazem buscas para identificação e prisão dos autores do crime.

Por meio de nota, a Vivara reforçou que o ocorrido na loja não deixou nenhuma vítima ou feridos. "A empresa está à disposição das autoridades competentes para que sejam feitas as devidas averiguações no local do incidente."

Outros casos

Um levantamento do Estadão publicado este mês identificou pelo menos 16 ataques a joalherias desde o início do ano, em seis Estados e no Distrito Federal. Em São Paulo e no Rio, foram três roubos em menos de uma semana - dois terminaram em mortes. Em maio, houve ao menos dois casos na Grande Belo Horizonte. As polícias ainda tentam entender os perfis das quadrilhas e se há conexão entre os crimes.

O caso mais recente foi no Shopping Aricanduva, zona leste da capital paulista. Quatro criminosos assaltaram uma joalheria no local no último dia 29 e, durante a fuga, trocaram tiros com seguranças no estacionamento. Ninguém se feriu, mas o grupo conseguiu fugir e abandonou o carro usado no roubo, que estava cravejado com balas, em uma rua próxima.

Menos de uma semana antes, no último dia 25, um grupo fortemente armado invadiu duas joalherias do Shopping Parque D. Pedro, em Campinas, interior de São Paulo. O crime resultou na morte de um suspeito, atingido por um segurança durante troca de tiros no estacionamento, e na prisão em flagrante de outras três pessoas. Parte do bando, que não teve a quantidade de integrantes revelada pela polícia, conseguiu fugir.