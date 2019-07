Quadrilha rouba carga milionária de ouro dentro do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos

SÃO PAULO - Uma quadrilha roubou na tarde desta quinta-feira, 25, uma carga milionária de ouro de dentro do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, onde ocorreria o embarque do material em uma aeronave. Os ladrões usaram veículos clonados identificados como da Polícia Federal para entrar no local e realizar o roubo. Ninguém ficou ferido e os criminosos estão sendo procurados pela polícia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, para executar o roubo, os ladrões sequestraram parentes de um funcionário que teria informações privilegiadas sobre o funcionamento do local e o embarque da carga. O sequestro teria acontecido na noite desta quarta-feira, 24, e se estendido até esta quinta. Isso teria facilitado a ação criminosa, que foi executada com agilidade no início da tarde.

Duas viaturas clonadas foram encontradas abandonadas na zona leste da capital, em um terreno na Rua Papiro do Egito. Os investigadores acreditam que o grupo tenha trocado os veículos para dificultar a localização e agora estejam em uma caminhonete modelo Ranger de cor branca e uma van da mesma cor. Veículos com essas características foram vistos circulando em alta velocidade na cidade de Guararema, na região metropolitana de São Paulo.

A PRF estima em 750 quilos a quantidade de ouro levada do local. O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, é o responsável pela investigação.