Quadrilha queima veículos e explode empresa de valores em Ribeirão Preto

SOROCABA - Uma quadrilha com dezenas de integrantes e fortemente armada atacou uma base da empresa Brinks de transporte de valores, na madrugada desta segunda-feira, 29, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Os criminosos incendiaram 4 carros e 1 caminhão para bloquear as vias de acesso e dificultar a ação da polícia e abriram um buraco na parede para invadir o prédio. Moradores ouviram de oito a nove explosões. Houve intensa troca de tiros com os policiais e um suspeito foi morto. Os criminosos não teriam conseguido levar o dinheiro.

De acordo com as primeiras informações, o ataque teve início por volta das 3h. Os homens, vestindo roupas escuras e armados com fuzis, incendiaram os veículos e se dividiram em grupos. Enquanto um grupo atacava a base da Brinks, na avenida Presidente Kennedy, outros atiravam para impedir a aproximação da polícia.

A Polícia Militar se mobilizou rapidamente para fazer um cerco à região. O tiroteio durou cerca de duas horas. O suspeito atingido pelos disparos da polícia usava colete à prova de balas e capacete. Ele ainda não foi identificado. O cerco aos assaltantes prosseguia de manhã, após suspeitos terem sido avistados em Serra Azul, cidade da região.