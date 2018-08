Quadrilha explode duas agências e assalta joalheria em Ibiúna

SOROCABA - Uma quadrilha armada com fuzis e uma metralhadora usou explosivos para assaltar duas agências bancárias, na madrugada desta quarta-feira, 8, em Ibiúna, interior de São Paulo. Na sequência, os bandidos invadiram o único shopping da cidade e saquearam uma joalheria. Os tiros e as explosões assustaram os moradores da cidade, estância turística de 77,5 mil habitantes.

De acordo com a Polícia Militar , os ataques aconteceram por volta de 2h30 e foram sucessivos, o que leva a supor que a mesma quadrilha praticou os crimes. Os criminosos bloquearam a rua XV de Novembro com veículos e usaram explosivos para estourar os caixas eletrônicos das agências do Itaú e do Santander, que ficam uma ao lado da outra.

A força das explosões causou grandes danos aos prédios - num deles, o teto desabou. Um caminhão com verduras que passava pela rua foi atingido pelos disparos, mas o motorista não se feriu. O shopping em que a joalheira foi arrombada e saqueada fica na mesma região.