Quadrilha explode caixas de bancos em duas cidades do interior paulista

SOROCABA - Criminosos explodiram os caixas eletrônicos de agências bancárias em duas pequenas cidades do interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 21. Os ataques, em Divinolândia e Tapiratiba, que ficam na mesma região, foram em sequência, o que leva a polícia a acreditar que foram realizados pela mesma quadrilha. Nos dois casos, os alvos foram agências do Banco do Brasil. O bando fugiu com o dinheiro, e até a manhã, nenhum suspeito tinha sido preso.

O primeiro ataque aconteceu na agência de Divinolândia, cidade de 11,2 mil habitantes. O bando chegou em vários carros por volta da 1h30. Além dos caixas, a força da explosão destruiu a agência. Até parte do teto veio abaixo. Duas horas depois, os criminosos atacaram a agência de Tapiratiba, de 12,7 mil moradores, a 32 km de distância.

As explosões assustaram os moradores e destruíram a agência. Destroços de um dos equipamentos foram lançados na rua. A Polícia Militar foi mobilizada, mas os criminosos fugiram. As duas cidades ficam próximas da divisa com o Estado de Minas Gerais, para onde podem ter fugido os integrantes da quadrilha.

