Quadrilha explode caixa e destrói agência bancária em Mombuca

SOROCABA - Uma quadrilha fortemente armada invadiu a área central da cidade e usou explosivos para assaltar uma agência do banco Bradesco, na madrugada desta quarta-feira, 16, em Mombuca, interior de São Paulo.

Durante a ação, os criminosos fizeram disparos com fuzil para manter afastados os agentes de segurança. Um caixa eletrônico foi explodido, mas não havia informação se o dinheiro foi levado. Os bandidos tentaram explodir também o cofre central da agência, mas não conseguiram abrir o equipamento.

O prédio da agência ficou parcialmente destruído. Um dos disparos feitos pelos criminosos atingiu um transformador de energia. Houve vazamento de uma substância oleosa do interior do equipamento. No interior da agência, a polícia encontrou marcas de sangue, indicando que ao menos um dos assaltantes se feriu durante as explosões. Até a manhã, nenhum suspeito tinha sido preso.

Essa foi a sétima agência bancária atacada no interior desde o último dia 8, quando foram explodidos dois bancos em Nazaré Paulista. Na sequência, dia 9, quadrilhas armadas atacaram agências em Populina e Bocaina. No dia seguinte, o ataque foi a uma agência no centro de Piracicaba e, no dia 11, nova ação aconteceu em Arandu. Dados da Secretaria da Segurança Pública indicam que os roubos a banco ainda estão em queda no Estado. No primeiro trimestre de 2017 foram registrados 35 casos, enquanto nos três primeiros meses deste ano, foram apenas 13.