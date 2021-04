Quadrilha com fuzis explode bancos e leva terror a moradores de Mococa

SOROCABA – Uma quadrilha fortemente armada invadiu Mococa, no interior de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 7, e usou explosivos para atacar três agências bancárias. Os criminosos fizeram disparos a esmo para assustar os moradores. O principal alvo do bando foi a agência da Caixa Econômica Federal, que teria recebido aporte extra de dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Segundo a Polícia Militar, os bandidos atacaram também as agências dos bancos Mercantil e Santander.

Leia Também Após sete anos de queda, homicídios sobem em São Paulo em 2020

Os tiros de fuzil e as explosões assustaram os 69 mil moradores da cidade, que fica no extremo norte do Estado, na divisa com Minas Gerais. Os bandidos alvejaram uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e os estilhaços dos vidros feriram um guarda municipal que estava no local. Após os ataques, os criminosos fugiram sem entrar em confronto com as forças policiais, deixando cápsulas de projéteis espalhadas pela cidade.

De acordo com o prefeito Eduardo Barison (PSD), a quadrilha usava carros de luxo e tinha armamento pesado. Durante o ataque, o prefeito usou as redes sociais para pedir aos moradores que não saíssem de casa e se protegessem contra balas perdidas. Até a manhã desta quarta, não havia informações sobre o montante de dinheiro levado pelos criminosos. A Polícia Civil investiga se a quadrilha é a mesma que realizou outros assaltos semelhantes em Araraquara, Ourinhos e Botucatu, também no interior paulista.