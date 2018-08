Quadrilha atira em seguranças e explode carro-forte na Anhanguera

SOROCABA - Uma quadrilha explodiu e assaltou um carro-forte na noite desta segunda-feira, 13, depois de obrigar a parada do veículo com tiros de fuzil, no km 359 da rodovia Anhanguera, próximo a Sales de Oliveira, no interior de São Paulo. Dois vigilantes da empresa de transporte de valores Protege ficaram feridos. A força da explosão partiu o blindado ao meio. Destroços do veículo ficaram espalhados pelo local.

Os criminosos usaram dois veículos na abordagem. Após o assalto, a quadrilha fugiu. A Polícia Militar montou um cerco na região, mas não havia conseguido, até a manhã desta terça-feira, localizar os suspeitos.

De acordo com a PM, pouco antes do assalto, os seguranças que estavam no veículo avisaram por rádio que eram seguidos por dois automóveis pretos. O carro-forte foi atacado logo depois e teve os pneus estourados pelos tiros de fuzil. Segundo a polícia, a quadrilha usava munição traçante - balas que iluminam o rastro e o alvo.

O veículo saiu da pista, arrebentou a cerca e foi parar numa propriedade rural, à margem da rodovia. Dois seguranças se esconderam no mato e foram atingidos por estilhaços das explosões. Os outros dois foram baleados nos membros superiores.

Duas das vítimas receberam atendimento no local e as outras foram levadas para a Santa Casa de Orlândia. Não havia informações sobre o estado de saúde dos feridos na manhã desta terça-feira, 14. A Polícia Civil fez uma perícia no local do acidente e encontrou munições de fuzil calibres 762 e 556. O Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Protege e aguarda o retorno.