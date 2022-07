Quadrilha assalta agência bancária na Avenida Morumbi e foge com malotes de dinheiro

Uma agência do Banco Santander localizada na Avenida Morumbi, em São Paulo, foi alvo de um assalto no começo da tarde desta quinta-feira, 14. Por volta das 13h25, uma quadrilha com seis assaltantes invadiu o banco e roubou dois malotes de dinheiro, uma arma que pertencia ao segurança do local, e também um carro que estava no estacionamento da agência.

Segundo informações da Polícia Militar (PM) não houve vítimas e ninguém ficou ferido na ocorrência. Os suspeitos conseguiram escapar e não foram foram detidos até às 19h30 desta quinta-feira.

De acordo com a PM, o carro usado pelos assaltantes e o veículo roubado durante o crime foram localizados. Eles estavam na Avenida Mário Lopes Leão, na região de Santo Amaro, próximo ao 11.º Distrito Policial (DP) de São Paulo. Os modelos dos automóveis não foram informados.

A Policial Civil não deu retorno sobre as investigações do crime até a publicação do texto.

Por meio de nota, a equipe de assessoria do Santander confirmou que uma das agências do banco foi assaltada nesta quinta. “O Santander confirma o roubo na agência localizada na Av. Morumbi, 6885, bairro Real Parque, e informa que está colaborando com as investigações policiais.”

Protesto

Em março deste ano, moradores do Morumbi, próximo ao bairro da agência assaltada, foram às ruas para protestar contra a falta de segurança pública e o aumento da violência na região, conforme mostrou o Estadão. Por conta da onda de assaltos, mais de cinco mil pessoas organizaram um abaixo-assinado online para cobrar medidas e soluções para o problema.

Os protestos e a indignação cresceram depois que, em fevereiro, Valdemir de Jesus Mota, pai de dois estudantes de uma escola do bairro, foi baleado na porta do colégio quando deixava os filhos na aula.

Ele foi vítima de um arrastão que começou a acontecer na frente da escola. Ao tentar proteger uma mulher, que havia sido abordada pelos criminosos, Mota acabou sendo alvejado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu duas semanas depois.