Público vai além dos veranistas Os novos prédios atraem um público com dinheiro no bolso para investir em apartamentos que custam em média R$ 500 mil. E nem todos são veranistas. No condomínio A Ilha, 30% dos apartamentos pertencem a famílias que moram na região. "Isso pode ser um indicativo positivo de mudança do tipo de ocupação", diz o arquiteto e urbanista Renato Cymbalista, do Instituto Pólis. "O litoral paulista é um espaço complicado. As casas e prédios na orla da praia ficam abandonados o ano todo. E os piores terrenos são ocupados pelas pessoas que realmente moram na região. "