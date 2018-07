Publicitária é achada morta em porta-malas Uma publicitária de 34 anos foi encontrada morta ontem por asfixia, no porta-malas do próprio carro, em Aparecida de Goiânia (GO). Um ex-presidiário de 39 anos, suspeito do crime, está detido. Segundo a polícia, ele conhecia a vítima. Às 12h30, vizinhos de uma casa próxima da Igreja frequentada pela publicitária e pela sua família ouviram gritos e acionaram a polícia. O homem foi abordado pelos policiais ainda quando colocava o corpo no porta-malas. O motivo do crime está sendo investigado.