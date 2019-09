Protesto de motoristas de ônibus fecha 17 terminais e afeta trânsito em São Paulo

SÃO PAULO - Motoristas de ônibus fazem protesto nesta quinta-feira, 5, na região central de São Paulo. O grupo está concentrado em frente à sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, e 17 terminais foram fechados por causa da mobilização. O ato tem afetado o trânsito em algumas regiões da cidade e também levou ao bloqueio de algumas estações de Metrô, como na Barra Funda e em Santana, anexas às estações de ônibus.

"A determinação é de que parem 100% dos terminais. Já estamos com 17 terminais parados em todas as regiões da cidades e são 22 ao todo. Já tem mais de 60 dias que enviamos a pauta com nossas reivindicações e não teve manifestação do poder público. Somos contra a redução de 1.500 veículos da frota, que vai deixar 8 mil pais de família desempregados, e a demissão dos cobradores", diz Valmir Santana da Paz, presidente interino do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo.

O objetivo da manifestação, segundo os motoristas, é protestar contra o que chamam de "desmonte" do setor, com uma suposta redução de frota, além de cobrar o pagamento relativo à participação nos lucros e resultados (PLR) por parte das empresas. De acordo com a entidade sindical, havia transferência desse dinheiro prevista para esta quinta, o que não teria ocorrido.

A mobilização teve início de manhã, quando a categoria fez uma caminhada da sede do sindicato, na região central, até o prédio da Prefeitura. A partir do meio-dia, motoristas, cobradores e profissionais da manutenção iniciaram a paralisação. Inicialmente, os veículos foram estacionados no entorno da Prefeitura - havia cerca de 20 veículos por volta das 16 horas -, mas outros ônibus foram parados em outras partes da região central da cidade.

Líderes do sindicato estão reunidos com representantes da Secretaria Municipal de Transportes para discutir a pauta de reivindicações. Uma assembleia será realizada após esse encontro para definir se haverá greve nesta sexta-feira, 6.

A São Paulo Transporte (SPTrans), órgão ligado à gestão municipal, informou que a mobilização prejudica a operação nos seguintes terminais:

Além dos terminais das estações dos metrôs Barra Funda e Santana.

"Entendo o direito deles. Mas a população não pode ser prejudicada. Eu mesmo não sei como ou que horas vou conseguir chegar em casa”, disse a atendente de loja Fabrícia Souza, 27 anos, que estava em área perto da Prefeitura na tarde desta quinta.

No Terminal Santana, um dos mais movimentados da zona norte da capital paulista, por volta das 15h15, apenas micro-ônibus, operados por cooperativas, chegavam e saíam do local.

Os veículos maiores, da viação Sambaíba, ficaram estacionados no terminal e em ruas do entorno. O clima era tranquilo, já que a paralisação ocorre em um horário de menos movimento.

No Terminal Santana, não havia nenhum bloqueio ou tentativa de impedir a circulação dos micro-ônibus.

Ainda segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), havia 47 quilômetros de congestionamento na capital por volta das 15 horas. A região oeste de São Paulo é a mais afetada, com 22 quilômetros de filas.

Nas redes sociais, passageiros se manifestam sobre a paralisação.

O Metrô também informa que terminais de ônibus anexos às estações metroviárias também foram fechados. Apesar disso, o metrô está funcionando normalmente.

Impasse judicial

Há duas semanas, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão que considerou ilegal o prazo de 20 anos para os contratos da Prefeitura com empresas de ônibus na cidade. A decisão havia sido tomada em maio pelos desembargadores e foi confirmada no dia 21 de agosto, quando os embargos de declaração foram rejeitados. A Prefeitura recorre da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas o entendimento poderá inviabilizar a concretização da licitação do setor, que teria de ser refeita.