Projeto recria cinemas ‘drive-in’ em estacionamentos de São Paulo

SÃO PAULO - Mais de uma centena de carros perfilados em frente ao Estádio do Pacaembu, na zona oeste da cidade de São Paulo. A situação descrita pode não parecer uma novidade para o local, a Praça Charles Miller, mas o motivo é inédito (ao menos neste século): a exibição de duas sessões de cinema drive-in na noite do último sábado, 21.

O evento é parte do projeto Cine Autorama, nascido em um estacionamento de shopping há quatro anos e com passagem por outros oito Estados. Além do Pacaembu, a agenda dos próximos dois meses traz sessões na Assembleia Legislativa de São Paulo (mais informações no final do texto), na zona sul, e no Campo de Marte, zona norte.

O Estado acompanhou a primeira sessão do sábado, na qual foram exibidos o curta-metragem brasileiro Ana e o longa-metragem francês O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. O público chegou aos poucos, alguns foram comprar pipoca, refrigerante ou outro lanche, enquanto outros aproveitaram para fazer fotos e vídeos.

Virados para a Avenida Pacaembu, os carros tinham uma tela inflável de 14 metros de altura como principal vista em meio à paisagem de mansões, edifícios da região e um céu acinzentado. As poucas pessoas que foram a pé puderam assistir aos filmes de cadeiras de praia dispostas na parte frontal, enquanto os motoristas foram orientados a ligar o pisca-alerta em caso de emergência.

A sessão se inspira nos cinemas drive-in tradicionais dos anos 50, em que o público assiste à exibição do vidro frontal do carro, enquanto o som é transmitido pelo rádio. Em geral, os espectadores aproveitam a oportunidade para reclinar bem os bancos e, às vezes, arranjar uma posição meio “sessão de casa”, com os pés bem esticados ou para fora da janela.

O empresário Ruy Izzi, de 43 anos, teve a primeira experiência em um cinema drive-in. “Sempre ouvia as histórias da minha sogra, de quando ela fazia isso.” Além de curiosos e cinéfilos, a sessão também atraiu donos de carros antigos, como o engenheiro civil Victor Mazzo Filho, de 33 anos, dono de um Fusca de 1968.

“É a segunda vez que venho, o que chama a atenção é o jeito diferente de assistir. No vidro do Fusca, você enxerga quase do tamanho da tela, e ouvir pelo rádio é legal também, só dá medo de acabar a bateria”, brinca. “Parece que a gente está em um filme americano antigo.”

Já as irmãs Camila e Alessandra Araújo Dantas, respectivamente de 25 e 22 anos, foram ao evento pelo segundo dia seguido - dessa vez acompanhada dos pais. “É mais acolhedor, a gente fica mais próximo. Às vezes, a gente comenta, vibra quando eles (os dois personagens principais) se encontram. No cinema não dá para fazer barulho”, explica a caçula.

A exibição é sempre dublada, pela dificuldade das legendas serem visualizadas pelos carros que ficam nas fileiras mais distantes, explica um dos organizadores, Marco Ribeiro Costa, da Brazucah Produções (a mesma do Cine Solar). As sessões são sempre gratuitas (com inscrição pela internet) e, no caso das programadas para São Paulo neste ano, são realizadas por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais.

A mostra tem o tema “Acredita nelas”, com filmes protagonizados ou dirigidos por mulheres. “São filme nostálgicos, recentes que fizeram sucesso ou brasileiros”, explica Marco sobre a seleção curatorial.

Programação do Cine Autorama de setembro:

Domingo, 22 de setembro, 18h15

Curta-metragem "L" + “Benzinho”

Local: Estacionamento do Pacaembu

Inscrições pelo link

Domingo, 22 de setembro, 21h

Curta-metragem “Guida” + “Mulher Maravilha”

Local: Estacionamento do Pacaembu

Inscrições pelo link

Sexta-feira, 27 de setembro, 19h15

Curta-metragem “Cor de Pele” + “Flashdance - Em Ritmo de Embalo”

Local: Estacionamento da Alesp

Inscrição pelo link

Sexta-feira, 27 de setembro, 22h

Curta-metragem “Fofa” + “Capitã Marvel”

Local: Estacionamento da Alesp

Inscrição pelo link

Sábado, 28 de setembro, 19h15

Curta-metragem “Ana” + “Homem Formiga e a Vespa”

Local: Estacionamento da Alesp

Inscrição pelo link

Sábado, 28 de setembro, 22h

Curta-metragem “As Mina do Rap” + “Nasce uma Estrela”

Local: Estacionamento da Alesp

Inscrição pelo link

Domingo, 29 de setembro, 18h15

Curta-metragem “Lé com Cré” + “Minha Mãe é uma Peça 2”

Local: Estacionamento da Alesp

Inscrição pelo link

Domingo, 29 de setembro, 21h

Curta-metragem “Guida” + “Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!”

Local: Estacionamento da Alesp

Inscrição pelo link