PRF apreende R$ 6,5 milhões em pacotes de cocaína na Via Dutra, em SP

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 435 quilos de cocaína avaliados em R$ 6,5 milhões na Via Dutra, altura da cidade de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo. A droga estava sendo transportada de caminhão de Guarulhos para o Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira, 30. Um homem foi preso.

Segundo a PRF, o flagrante ocorreu quando o motorista foi parado em uma fiscalização. Ao apresentar a Carteira Nacional de Habilitação, os policiais notaram sinais de falsificação e efetuaram uma revista no veículo. As drogas foram localizadas dentro de bolsas escondidas no caminhão. Ao todo, 435 quilos de cocaína em pacotes foram descobertos.

De acordo com os policiais, a droga está avaliada em R$ 6,5 milhões.

O motorista apenas relatou ter pego as bolsas em Guarulhos e que levaria os pacotes ao Rio de Janeiro. Ele não detalhou quem repassou a droga nem como o encontro foi agendado. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a sede da Polícia Federal em São Paulo, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas. A pena prevista pode chegar a 25 anos de prisão.