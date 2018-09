PRF apreende quase meia tonelada de maconha no interior de SP

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu nesta sexta-feira, 7, quase 500 quilos de maconha dentro de um veículo na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Pariquera-Açu, interior de São Paulo.

Segundo a PRF, por volta das 4h20 da manhã, policiais notaram que um veículo VW Tiguan, de cor branca, trafegava em alta velocidade, na altura do Km 517 da Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati (SP), momento em que os agentes deram sinal de parada ao motorista.

O motorista ignorou a ordem, iniciou uma fuga e passou a jogar objetos pelo vidro do carro, entre eles um rádio comunicador.

Na altura do Km 486 da Régis, ele colidiu contra a cancela do pedágio, mas continuou fugindo. Somente 56 quilômetros depois, na altura do km 461 da Régis, já em Pariquera-Açu (SP), ele perdeu o controle do carro, saiu parcialmente da pista e colidiu contra uma placa de sinalização. Depois disso, ele saiu correndo do veículo e fugiu pela mata. Ele ainda não foi localizado.

Os policiais encontraram a droga no porta-malas e no banco traseiro do veículo. O carro também possuía placas falsas de Curitiba (PR), e ainda transportava placas falsas de São Paulo.

Segundo a PRF, somente em 2018, foram apreendidas 17,1 toneladas de maconha, na região do Vale do Ribeira.