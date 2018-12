Previsão é de sol e calor no 1º dia do ano em São Paulo

SÃO PAULO - O primeiro dia do ano promete ser de sol e calor na capital, com temperaturas entre 19ºC e 31ºC, de acordo com informações da Climatempo.

O meteorologista Daniel Orlandi, da Climatempo, afirma que não há expectativa de chuva na região do Vale do Ribeira e no litoral sul. Mas as altas temperaturas podem resultar nas famosas chuvas de verão. “No Vale do Paraíba está prevista chuva a partir da tarde e à noite. Será uma chuva forte e volumosa com risco de ventos de forte intensidade e raios”, diz.

Nas demais áreas, incluindo a capital, o sol e o calor provocam a partir da tarde pancadas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e ventos de moderada intensidade, de acordo com o meteorologista. A temperatura na capital deve alcançar 30°C.

Até quarta-feira, 2 a previsão se mantém. Na quinta, há expectativa de chuva mais intensa no Vale do Paraíba. “Na sexta-feira, um sistema de baixa pressão se aproxima e vai fazer com que tenha chuva a qualquer hora em todo o leste do Estado.”