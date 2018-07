Presos em fuga invadem universidade em Alagoas Onze presos fugiram, ontem à tarde, do Presídio Desembargador Luiz de Oliveira Souza e invadiram o câmpus da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) em Arapiraca, a 150 km de Maceió. Como o câmpus é vizinho do presídio, a polícia também invadiu o local em busca dos fugitivos. As provas realizadas no câmpus foram adiadas pela Comissão Permanente do Vestibular. Cinco presos foram detidos.