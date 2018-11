Presidente da Infraero vem a São Paulo

O presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), brigadeiro José Carlos Pereira, está embarcando em Brasília a caminho de São Paulo neste momento, junto com um assessor, por conta do acidente com o Airbus A320 vôo 3054 da companhia TAM. Segundo a Infraero, informações preliminares dão conta de que 170 pessoas embarcaram na aeronave que veio de Porto Alegre. A assessoria não soube informar oficialmente qual o número de passageiros, pois não soube precisar quantos tripulantes também estavam na aeronave. A aeronave saiu de Porto Alegre às 17h16 e derrapou no momento de realizar o pouso em Congonhas.