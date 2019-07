Prefeitura suspende plano que retira cobrador de ônibus; sindicato recua de greve em SP

SÃO PAULO - Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo recuaram da greve prevista para esta quarta-feira, 1º de agosto. O movimento ocorre após a Prefeitura anunciar que decidiu suspender a implantação de ônibus sem cobradores na capital.

“Nós suspendemos o movimento de amanhã (quarta) porque o secretário de Transportes assinou ofício dando garantia de emprego a todos os cobradores e cobradoras da cidade de São Paulo”, disse o presidente em exercício do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano (Sindmotoristas), Valmir Santana da Paz, em assembleia da categoria na tarde desta terça, 30. A reunião foi transmitida pela página do sindicato nas redes sociais.

Com a decisão da Prefeitura, os novos modelos de ônibus da capital não devem mais suprimir os espaços para cobradores. A mudança constava em uma circular enviada no mês passado pela SPTrans às empresas do sistema de transporte coletivo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes disse que “o assunto será debatido pela comissão criada para desenvolver um projeto de requalificação dos cobradores de ônibus”. O grupo é composto pela secretaria, pela SPTrans, pelo Sindmotoristas e pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss).