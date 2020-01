Prefeitura suspende Paulista Aberta no aniversário de SP; Sesi cancela concerto

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo publicou uma portaria no Diário Oficial desta quinta-feira, 23, que suspende o funcionamento do programa Ruas Abertas na Avenida Paulista neste sábado, 25, data em que será comemorado o aniversário de 466 anos da cidade.

Com a decisão, que libera o tráfego de automóveis e ônibus, o Sesi anunciou o cancelamento de um concerto da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP que seria realizado no palco externo do Centro Cultural Fiesp, que fica em frente à via.

O fechamento da avanida para carros estava definido no calendário da atividades do programa, divulgado em novembro. A determinação é válida exclusivamente para a Paulista, enquanto o programa será mantido nas demais vias, como a Avenida Sumaré.

Além do Sesi, diversas instituições promovem uma série de atividades culturais neste sábado. A programação oficial da Prefeitura terá como grande atração um cortejo pelo centro histórico, com a participação de artistas como Elba Ramalho, Ney Matogrosso e Demônios da Garoa, dentre outros.

Confira as principais atrações do aniversário de São Paulo 2020:

GRANDE CORTEJO MODERNISTA:

13h - Show com Elba Ramalho e Bixiga 70 e cortejo com dançarinos e performers até o Largo São Bento

14h – Show com Karol Conka, Rashid, bboys, bgirls e DJs no Largo São Bento, seguido de cortejo até a Líbero Badaró

14h40 – No Edifício Sampaio Moreira (Rua Líbero Badaró, 340), os personagens Mário de Andrade (Pascoal da Conceição) e Anita Malfatti (Virgínia Cavendish) participam de intervenção

15h – Balé da Cidade se apresenta na Praça do Patriarca, reunindo coreografias inspiradas na obra de Tarsila do Amaral, ao som do grupo Aerogroove; atriz Rosi Campos, como Tarsila do Amaral, apresenta os bonecos gigantes da Cia. PiA FraUs, inspirados em obras do modernismo brasileiro

15h30 – Nas sacadas da Prefeitura, o grupo Demônios da Garoa apresenta clássicos do samba paulistano. Do saguão do prédio, surge a Escola de Samba Vai-Vai, que conduz o público pelo Viaduto do Chá

16h00 – Nas sacadas do Theatro Municipal, Marcos Palmeira interpreta o maestro Heitor Villa-Lobos; João Carlos Martins rege a Orquestra Sinfônica Municipal, com os musicistas usando chinelos, em alusão ao ocorrido na Semana de 22; bloco Pagu segue o cortejo até o Largo do Paissandu;

17h30 – No Largo Paiçandu, o boneco do Piolin observa o cortejo com artistas circenses;

18h00 – Na Galeria do Rock, a banda Skank faz um show especial, revisitando seus grandes sucessos; depois, o bloco Pagu conduz o público até o cruzamento das Avenidas Ipiranga e São João;

19h30 – Na esquina das Avenidas Ipiranga e São João, Ney Matogrosso faz show de voz e piano (com Leandro Braga);

20h30 – Pela Avenida Ipiranga, o bloco Baixo Augusta embala os participantes com ritmos carnavalescos até a Praça da República, anunciando o Carnaval de Rua de São Paulo.

PRAÇA BRASIL - ZONA LESTE

Endereço: Cohab 2 - Itaquera - Praça Brasil - Av. Nagib Farah Maluf, Jardim Bonifácio

Horário: 16h até 21h

Programação: Reggae Little Lions (infantil), Banda Caminho Suave e Emicida

CASA DE CULTURA DO BUTANTÃ - ZONA OESTE

Endereço: Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri

Horário: 14h até 20h

Programação: Samba Rock Santo Amaro, Eu Soul Sambarock, Sandália de Prata, Cantinho do Samba Rock e Paula Lima

TENDAL DA LAPA - ZONA OESTE

Endereço: Rua Guaicurus, 1.100 - Água Branca

Horário: 19h

Destaque da programação: Marcelo Jeneci

CASA DE CULTURA DA FREGUESIA DO Ó - ZONA NORTE

Endereço: Rua Simão Velho, Vila Albertina

Horário: 14h até 22h

Programação: Miro de Melo e os Bregapunks, Falamansa e Rastapé

CASA DE CULTURA M’BOI MIRIM - ZONA SUL

Endereço: Av. Inácio Dias Silva, s/nº - Piraporinha

Horário: 18h até 22h

Programação: Rodriguinho, Art Popular, Na Palma da Mão