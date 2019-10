Prefeitura recebe propostas de empresas para operar Ciclofaixa de Lazer

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes recebeu nesta segunda-feira, 7, propostas de empresas interessadas em operar de forma emergencial os 117 quilômetros da Ciclofaixa de Lazer da cidade de São Paulo. O serviço estava suspenso desde o fim de agosto por causa da falta de patrocínio e deve ser retomado no início de novembro.

Os envelopes foram recebidos, abertos e rubricados em sessão pública. Dos nove trechos disponíveis da Ciclofaixa de Lazer, a empresa Inovia ofereceu menor valor em sete e a empresa DKS, em dois. O custo total por ativação é de R$ 326.671,31. O resultado será publicado no Diário Oficial da Cidade desta terça-feira, 8, e a estimativa é que a operação seja retomada no início de novembro, após o esgotamento dos prazos recursais.

O contrato emergencial terá vigência de 90 dias contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou rescindido antes do prazo fixado, caso haja a celebração do Termo de Cooperação, que está em fase de aprovação, e início da respectiva operação.

O programa estava sem patrocínio desde o fim de agosto, quando a Bradesco Seguros encerrou o contrato com a Prefeitura de São Paulo. Desde então, a ciclofaixa de lazer está com a operação temporariamente suspensa. A Secretaria de Mobilidade e Transportes abriu processo para a contratação emergencial do serviço no dia 26 de agosto.

As ciclofaixas de lazer funcionam aos domingos e feriados, das 7h às 16h. A cidade de São Paulo conta com 473 quilômetros de ciclovias permanentes.

O vencedor de cada um dos nove trechos que totalizam 117 quilômetros da Ciclofaixa de Lazer e os custos para cada ativação no contrato emergencial serão os seguintes:

1) Trecho Paulista / Jabaquara - 18.616 metros

Inovia – R$ 53.135,59

2) Trecho Paulista / Centro - 16.204 metros

Inovia – R$ 46.144,07

3) Trecho Jabaquara / Pq. Ibirapuera - 10.252 metros

Inovia – R$ 29.364,41

4) Trecho Pq. Ibirapuera / Pq. do Povo - 7.902 metros

Inovia – R$ 22.372,88

5) Trecho Pq do Povo / Pq. Villa Lobos - 15.018 metros

DKS – R$ 37.874,05

6) Trecho Pq. Ibirapuera / Sumaré - 8.542 metros

Inovia – R$ 24.050,85

7) Trecho Pq. do Chuvisco / Pq do Povo - 13.488 metros

DKS – R$ 36.263,35

8) Trecho Zona Norte - 8.316 metros

Inovia – R$ 23.771,19

9) Trecho Zona Leste - 19.154 metros

Inovia – 53.694,92

Custo total por ativação: R$ 326.671,31