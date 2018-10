Prefeitura libera estacionamento em vagas proibidas no dia da eleição em SP; veja operação especial

Estão liberadas neste domingo, 7, no dia das eleições, as vagas de estacionamento em locais normalmente proibidos. A Prefeitura de São Paulo autorizou aos motoristas o uso dos espaços com placas de proibido estacionar. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Cidade nesta sexta-feira, 5.

Não está permitido, porém, o estacionamento em corredores exclusivos de ônibus, vias com faixas exclusivas de ônibus à direita ou à esquerda e vias de trânsito rápido.

A norma valerá também para o dia 28 de outubro em caso de 2º turno. A administração municipal justifica que a liberação se deve ao "aumento na demanda por estacionamento no sistema viário e a necessidade de facilitar o acesso da população aos locais de votação".

Operação especial

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá realizar um esquema especial de trânsito nos principais corredores da cidade, no sábado, 6, e domingo, 7, para garantir mobilidade dos eleitores no acesso aos postos de votação e vias do entorno.

Segundo a CET, as avenidas que recebem o programa Ruas Abertas, como a Avenida Paulista, não funcionam neste domingo, permanecendo abertas aos veículos. A SPTrans também irá reforçar as linhas de ônibus em todas as regiões da cidade.

A Rua Francisca Miquelina, na Bela Vista, será interditada, entre as ruas Dona Maria Paula e Aguiar de Barros, na Bela vista, das 18h de sábado às 24h de domingo. A medida atende solicitação do Tribunal Regional Eleitoral TRE-SP. A alternativa é seguir pela Avenida Brigadeiro Luis Antonio e Rua Aguiar de Barros.

A Zona Azul irá funcionar normalmente no Mercado da Cantareira, Parque da Aclimação, Praça Charles Miller e Parque do Ibirapuera, de acordo com os horários definidos nas placas indicativas nesses locais.

O funcionamento das Ciclofaixas de Lazer será realizado das 7h às 15h, exceto na Avenida Liberdade, na Rua Vergueiro, entre R. São Joaquim e Av. Bernardino de Campos e também na ligação entre a Rua da Consolação e a Biblioteca Mário de Andrade, em virtude da abertura do Elevado Pres. João Goulart, além de não ser ligado o semáforo da Pça Roosevelt.

Ônibus

A SPTrans irá reforçar as linhas de ônibus em todas as regiões da cidade para facilitar o acesso dos eleitores às suas seções neste domingo).

No total, a frota será acrescida em 50% em relação a um domingo normal. Os coletivos circularão normalmente nas vias que integram o programa Ruas Abertas, como a Avenida Paulista, em virtude da suspensão excepcional do programa para o dia de votação.