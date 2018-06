Prefeitura libera dois dos cinco imóveis que estão interditados no Largo do Paiçandu

SÃO PAULO - A Prefeitura Regional da Sé liberou nesta quarta-feira, 16, dois dos cinco edifícios que tinham sido interditados após o incêndio e desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida.

Segundo a Prefeitura, foi constatado o saneamento do risco na ocupação dos imóveis localizados no largo do Paiçandu, números 132 e 138.

Em nota, a Defesa Civil esclarece que os demais edifícios que permanecem interditados foram liberados apenas para a avaliação de quais intervenções serão necessárias para a desinterdição.

Segundo o texto, a liberação ainda não permite que os moradores voltem a se estabelecer nos edifícios. Esses imóveis só serão desinterditados após os proprietários apresentarem os laudos necessários na Prefeitura Regional da Sé.