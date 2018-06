Prefeitura interdita cinco prédios ao redor de local que desabou

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou nesta terça-feira que tomou providências de segurança no entorno do prédio que desabou nesta terça-feira no Largo do Paissandu, em São Paulo, após um incêndio. Pelo risco de novos acidentes, cinco edificações próximas estão interditadas, assim como algumas ruas ao redor vão permanecer bloqueadas pelos próximos dias para ajudar na remoção dos escombros.

+ Acompanhe a cobertura ao vivo do desabamento

+ 'Só um milagre que esteja vivo', diz bombeiro sobre desaparecido

+ Cruz Vermelha orienta pessoas a não deixarem doações em Igreja

"Foram feitas cinco interdições de prédios ali do entorno, próximo ao prédio que caiu", disse Covas durante entrevista coletiva. "As ruas do entorno estão sendo combinadas com o Corpo de Bombeiros sobre quais delas devem ser isoladas e interditadas", completou. As vias devem ficar fechadas para a circulação de pessoas pelos próximos 15 dias. A prefeitura pretende comunicar em breve quais são os bloqueios.

+ Bombeiros vão esperar 48h para remover escombros de prédio com máquinas

Covas afirmou na entrevista que lamenta o grave incidente no centro de São Paulo principalmente pela prefeitura ter tentado meses atrás pedir para os moradores deixarem o local. "Só neste ano foram seis reuniões feitas entre a Secretaria de Habitação e as pessoas que lá moravam. Fizemos cadastro, tentamos convencê-los a sair. Tinha um processo conjunto para que as famílias desocupassem aquele espaço. Sabíamos que não era o local adequado para receber aquelas famílias", comentou.