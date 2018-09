Prefeitura fecha três playgrounds do Parque da Aclimação após reclamações de fezes de gatos

Três playgrounds do Parque da Aclimação, na zona sul de São Paulo, foram interditados após a administração do parque receber reclamações dos usuários quanto à presença de fezes nas areias utilizadas nos tanques destinados aos playgrounds, onde as crianças brincam. As informações são da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).

Após as queixas, a areia dos tanques foi analisada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Os testes confirmaram a contaminação da areia dos três parquinhos por parasitas capazes de prejudicar a saúde humana, mas sem risco de morte. A Prefeitura de São Paulo interditou os playgrounds no dia 10 de setembro.

De acordo com a pasta, além do fechamento, foi iniciada a desinfecção local da areia e dos brinquedos. Novas análises serão realizadas e não foi informada uma data de reabertura dos espaços.

A Prefeitura reforça que realiza campanhas sazonais contra o abandono animal e recomenda a posse responsável com a castração, vacinação e vermifugação, ações oferecidas gratuitamente pelo CCZ.