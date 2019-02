Prefeitura fará vistoria estrutural em mais 2 viadutos de São Paulo

SÃO PAULO - Após uma inspeção visual em mais sete pontes e viadutos da cidade, a Prefeitura de Sâo Paulo decidiu fazer vistorias de emergência, sem licitação, em mais duas estruturas: os Viadutos Carlos Ferraci (que passa sobre a Radial Leste) e Miguel Mofarrej, próximo à Avenida Doutor Gastão Vidigal, na Lapa, zona oeste.

Com eles, chegam a 16 locais, de 33 que a gestão Bruno Covas (PSDB) marcou como prioritários, que terão uma análise sobre as condições de suas estruturas feita por engenheiros terceirizados.

As inspeções visuais vinham sendo feitas pela Prefeitura como uma exigência para a contratação emergencial de empresas de engenharia para analisar a estrutura dessas construções. Esse trabalho começou após o desmoronamento de parte do viaduto da Marginal do Pinheiros, ocorrida em novembro passado. O acidente fez a Prefeitura planejar uma rodada de vistorias de segurança de outras pontes e viadutos. O Tribunal de Contas do Município (TCM), entretanto, exigiu que houvesse justificativa para cada contrato de emergência, o que motivou as inspeções visuais preliminares.

No começo de janeiro, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) divulgou a relação dos primeiros locais a serem vistoriados. as Pontes da Casa Verde, Jânio Quadros, Bandeiras, Freguesia do Ó, Cruzeiro do Sul, Tatuapé, Ponte Dutra - acesso Expressa, Ponte Dutra - acesso Marginal. Todas eram da Marginal do Tietê. No caso do primeiro dia de vistoria da Dutra, os técnicos decidiram interditá-la.

No segundo lote, publicado no dia 30 de janeiro, foram incluídos as Ponte Eusébio Matoso, Cidade Universitária e Cidade Jardim, e os viadutos Gazeta do Ipiranga, Grande São Paulo e General Olímpio da Silveira.

Nesta segunda-feira, 4, a Prefeitura incluiu duas novas estruturas. A contratação de empresas de engenharia para inspecionar as obras ainda estã sendo finalizada e deve ser publicada no Diário Oficial da Cidade ainda nesta semana.

Nos relatórios técnicos feitos após as inspeções visuais, os técnicos da Siurb, disponíveis para consulta pública no site da Prefeitura, os técnicos trazem como diagnóstico apontando problemas estruturais como armações expostas e rachaduas, e pedem mais estudos. "Apenas a realização de uma inspeção especial poderá eliminar risco de daono e função da imprevisibilidade", diz, por exemplo, diagnóstico feito na Ponte Cidade Universitária, na zona oeste.

As empresas contratadas para fazer esses laudos estruturais terão prazo de 90 dias para apresentar seus trabalhos. Entretanto, se alguma empresa constatar danos graves, elas deverão informar a Prefeitura, como foi feito na alça de acesso da Dutra.