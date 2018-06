Prefeitura estima público de 1,6 milhão nas ruas no sábado de carnaval

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), estimou em 1,6 milhão o público nas ruas de São Paulo neste sábado de carnaval e afirmou que a Avenida 23 de Maio será um "teste" para mais mudança na organização dos blocos de rua.

"Estamos muito animados e convencidos de que será um sucesso. Se tiver mais créditos do que débitos, ou seja, se for positivo, será incorporada definitivamente ao carnaval", disse.

O prefeito deu entrevista no camarote da prefeitura no sambódromo do Anhembi, na zona norte, onde compareceu para acompanhar os desfiles. Ficou de percorrer outros camarotes do espaço.

Doria afirmou que não houve registro de nenhuma ocorrência grave no carnaval deste sábado. "Esperamos que continue assim", disse.