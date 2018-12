Prefeitura divulga itinerários de blocos de rua do carnaval

SÃO PAULO - A Prefeitura organizou os itinerários dos blocos de rua no carnaval do ano que vem de forma que os desfiles maiores ocorram em dias e horários simultâneos, para espalhar a festa pela cidade e evitar concentração excessiva de foliões em alguns pontos, o que poderia causar transtornos.

O Estado obteve a relação dos itinerários, com data e horário. A programação completa pode ser conferida aqui.

Há previsão de desfiles em toda as subprefeituras da capital, mas são os bairros de Pinheiros, zona oeste, com 118 blocos fazendo 138 desfiles, e a Sé, no centro, com 164 blocos e 170 desfiles, que lideram a relação.

Há blocos com perfis universitário, familiar, infantil, adulto e LGBT, segundo a organização. Há expectativa de que alguns desfiles reúnam até 100 mil participantes. Na Vila Madalena, zona oeste, a Prefeitura voltará a montar uma zona de controle para evitar atritos entre moradores e foliões.

Recorde.

Para a edição de 2019, a expectativa da Prefeitura é que o carnaval de rua volte a bater recorde de publico. Balanço da Secretaria Municipal das Subprefeituras aponta que o número de desfiles pode saltar de 459, em 2018, para 737 no ano que vem - um aumento de 60,5%.

Ao todo, 645 blocos se inscreveram para participar da folia, acréscimo de 27% em relação ao ano anterior (491). O número é mais do que o triplo de agremiações que desfilaram em 2014, primeiro ano da regulação na capital.