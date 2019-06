Prefeitura define nesta segunda se mantém bloqueio na Ponte do Jaguaré

A Prefeitura de São Paulo prevê definir nesta segunda-feira, 24, se reabre a Ponte do Jaguaré, na zona oeste da capital. O local foi interditado na sexta-feira, 21, após um incêndio na parte de baixo da estrutura. As causas do fogo ainda estão sendo investigadas.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras deve receber nesta segunda os resultados dos testes realizados no concreto e nas ferragens da ponte. Ao todo, foram avaliados 46 blocos de concreto e 26 barras de aço retirados do local neste final de semana.

Com base na coleta de material e nas análises, os engenheiros vão poder mensurar os danos causados pelo incêndio ocorrido e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) poderá se manifestar sobre a permanência ou não do bloqueio do local.

A ponte está interditada nos dois sentidos, com liberação somente para uso de pedestres e ciclistas. A pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, foi liberada, por volta de 21h40 da sexta-feira, depois de concluída a limpeza da área atingida pelo incêndio, logo abaixo do viaduto. Segundo a Defesa Civil, barracos de 215 pessoas foram danificados e não houve vítimas.

Ponte Cidade Universitária é alternativa

Os motoristas que trafegam na Avenida Queiroz Filho, no sentido bairro, e estão sendo desviados para a Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco. Como alternativa, os veículos no sentido bairro têm ainda a Ponte Cidade Universitária para chegar à região do Jaguaré e Butantã. Já para os condutores que seguem no sentido Lapa, de acordo com a Prefeitura, o desvio é pela Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos.

Treze linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado por causa da interdição

As 13 linhas de ônibus com itinerário que inclui a Ponte do Jaguaré continuam com o percurso alterado:

N832/11 Terminal Lapa - Parque Continental (Noturna)

7282/10 Parque Continental - Praça Ramos de Azevedo

748A/10 Jd. Peri Peri - Lapa

748A/41 Jd. D'Abril - Lapa

748R/10 Jd. João XXIII - Metrô Barra Funda

775N/10 Rio Pequeno - Metrô Vila Madalena

8038/10 Parque Continental- Lapa

809H/10 Jardim Boa Vista - Lapa

809N/10 Vila Dalva - Lapa

809T/10 COHAB Raposo Tavares- Lapa

8319/10 Parque Continental - Sesc Pompeia

847J/10 City Jaraguá- Jaguaré

874C/10 Parque Continental - Metrô Trianon Masp