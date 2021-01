Prefeitura de SP vai suspender ponto facultativo no carnaval

A Prefeitura de São Paulo vai cancelar os pontos facultativos da segunda e terça-feira de carnaval, em 15 e 16 de fevereiro, e na quarta-feira de cinzas, no dia 17. A decisão, que deve ser oficializada nos próximos dias, tem o objetivo de evitar aglomerações em eventos clandestinos em um momento de aumento de casos na cidade.

Anúncio semelhante é esperado no âmbito do governo estadual, que tem uma coletiva de imprensa sobre medidas de combate ao novo coronavírus marcada para o início da tarde desta sexta-feira, 29. O calendário de feriados e pontos facultativos do site do Estado já mostra as datas como ponto facultativo “suspenso devido à pandemia”.

A decisão segue uma série de anúncios de outros governos estaduais, como do Ceará, de Pernambuco e da Bahia, e de prefeituras, como de Salvador e Florianópolis, todos motivados pela necessidade de se evitar aglomerações.

No Estado de São Paulo, decisão semelhante já havia sido divulgada por Guarulhos, que justificou a necessidade de “evitar que os guarulhenses viajem ou participem de aglomerações como as registradas nas festas do final de ano, o que acarretou rápido crescimento nos índices de Covid-19 na cidade". Já o Consórcio Intermunicipal Grande ABC decidiu não aderir às suspensões após se reunir no dia 19.

Os desfiles de escolas de samba e de blocos de rua estão suspensos por tempo indeterminado. Além disso, a realização de um carnaval fora de época no segundo semestre segue indefinida diante do ritmo de vacinação contra a covid-19 e o aumento de casos em todo o País.