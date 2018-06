Prefeitura de SP suspende fechamento de AMAs

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Saúde decidiu suspender o projeto que previa fechar as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) da cidade. A decisão foi anunciada após audiência entre o secretário Wilson Pollara e representantes do Ministério Público Estadual (MPE).

Uma série de entidades de classe da saúde vinha reclamando da falta de transparência da proposta, anunciada no ano passado. A ideia era que as 108 AMAs da capital fossem transformadas em outros tipos de unidades de saúde. As AMAS oferecem pronto atendimento médico e exames laboratoriais.

A Prefeitura havia chegado a fazer demissões de alguns profissionais que atendiam nessas unidades. Agora, a promessa é que eles sejam recontratados e todo o serviço volte a ser executado.

A Prefeitura informou que o projeto completo de reestruturação das AMAs deverá ser concluído entre 90 e 120 dias. O plano será apresentado para o MPE, para as entidades críticas ao projeto e também aos usuários do sistema público de saúde.

