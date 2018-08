Prefeitura de SP revoga suspensão de contratos de zeladoria e vigilância de parques

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente revogou nesta quarta-feira, 1, a suspensão de contratos de parques da cidade de São Paulo. Na terça-feira, 31, a Prefeitura de São Paulo havia publicado despachos que determinavam a suspensão de 24 contratos de zeladoria, manutenção e vigilância por até 30 dias.

A suspensão não chegou a afetar o funcionamento de parques da cidade. Na terça-feira, o Estado visitou o Parque do Ibirapuera, na zona sul, onde funcionários terceirizados e frequentadores não conheciam a decisão do município.

Por meio de nota, a gestão Bruno Covas (PSDB) afirmou que a suspensão era uma "obrigação burocrática, necessária apenas para que houvesse um ajuste orçamentário". Os contratos somam R$ 94 milhões anuais.

Segundo mostrou reportagem do Estado, a situação teria sido causada por uma disputa de verbas, em que a Secretaria da Fazenda havia negado pedidos de liberação de novos recursos para a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

Na terça-feira, a Fazenda fez remanejamentos de verbas no orçamento para o Verde, de R$ 2,4 milhões, o que se repetiu nesta quarta-feira, com a liberação de mais R$ 3,3 milhões.