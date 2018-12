Prefeitura de SP pretende interditar três ocupações até janeiro

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo pretende interditar três edifícios ocupados até janeiro de 2019. Dois imóveis ficam no Cambuci, na região central, e o terceiro está na Vila Prudente, zona leste. Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), os imóveis estão em "processo de desocupação voluntária" por "risco iminente".

De acordo com a Prefeitura, 430 famílias moram nos três imóveis. "O Município ofereceu a rede de acolhimento e cadastro nos programas de habitação, respeitando a demanda já existente - são 110 mil famílias aguardando atendimento habitacional", disse por meio de nota.

Desde a queda do Edifício Wilton Paes de Almeida, em maio, dois prédios foram interditados na cidade e outros quatro foram reintegrados na posse por determinação judicial, segundo o Município.

"Para o restante das ocupações, o Município busca soluções com ações mitigadoras para redução do risco enquanto não há decisão judicial para aquelas com reintegração de posse em andamento ou ação direta dos proprietários, para os casos das ocupações particulares."

Em novembro, reportagem do Estado mostrou que os problemas mais comuns enfrentados por ocupações em São Paulo estão no sistema elétrico.